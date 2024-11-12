Кузьмичев о том, почему Станкович сильнее Семака: «Зенит» неубедительно играл в ЛЧ с соперниками, которые не имели таких финансов. Это показатель работы тренера»
– В интервью Metaratings вы говорили о том, что Барко пошел в «Спартак», а не в «Зенит», потому что Станкович сильнее Семака как тренер. Могли бы пояснить, чем он сильнее?
– Это моя субъективная точка зрения. На чем она основывается? Посмотрел работу Станковича в «Ференцвароше», как играла команда при нем. Понятно, что в чемпионате Венгрии это лидер с запасом, как у нас «Зенит».
Но само содержание игры мне понравилось. И думаю, что если он до конца доведет свою работу в «Спартаке», болельщикам красно-белых это тоже будет близко и приятно. А почему у меня такое отношение к Сергею Богдановичу?
Объясню – потому что, имея дорогой состав, нельзя его оценивать только на уровне РПЛ. Те матчи, которые команда проводила еще не так давно в Лиге чемпионов, в том числе и с более слабыми соперниками, которые не имели таких финансовых возможностей, как «Зенит».
Но «Зенит» играл, мягко скажем, неубедительно и не решал тех задач, которые перед ним ставились. Поэтому для меня оценка работы Сергея Богдановича была именно в еврокубках, – сказал бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий