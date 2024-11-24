«К Николичу возникают вопросы. ЦСКА провел 15 игр с одной схемой, а с «Ростовом» решил ее поменять. Замены не усилили игру, таких матчей все больше». Масалитин о тренере
Московский клуб уступил «Ростову» (1:2) в 16-м туре Мир РПЛ.
«Первый тайм ЦСКА провел очень хорошо, держал мяч, выбрал свой темп и забил гол. Во втором тайме «Ростов» предложил другие скорости, так как им надо было отыгрываться. ЦСКА слабо выходил из-под прессинга. Карпину надо было рисковать, поэтому выпустил второго нападающего, появилось давление, с которым ЦСКА не справился. Надо было менять схему, освежать игру.
ЦСКА провел 15 игр с одной схемой, а с «Ростовом» Николич решил ее поменять. Но осталось три игры, ребята были в сборной. Понятно, что Николич хотел как лучше, но получилось в ущерб результату. Были сделаны замены, но они не усилили игру. Это не первая такая игра. Таких матчей становится все больше. Возникают вопросы к Николичу», – сказал бывший нападающий ЦСКА.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий