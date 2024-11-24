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  • «К Николичу возникают вопросы. ЦСКА провел 15 игр с одной схемой, а с «Ростовом» решил ее поменять. Замены не усилили игру, таких матчей все больше». Масалитин о тренере
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«К Николичу возникают вопросы. ЦСКА провел 15 игр с одной схемой, а с «Ростовом» решил ее поменять. Замены не усилили игру, таких матчей все больше». Масалитин о тренере

Валерий Масалитин заявил, что к работе Марко Николича в ЦСКА появились вопросы .

Московский клуб уступил «Ростову» (1:2) в 16-м туре Мир РПЛ.

«Первый тайм ЦСКА провел очень хорошо, держал мяч, выбрал свой темп и забил гол. Во втором тайме «Ростов» предложил другие скорости, так как им надо было отыгрываться. ЦСКА слабо выходил из-под прессинга. Карпину надо было рисковать, поэтому выпустил второго нападающего, появилось давление, с которым ЦСКА не справился. Надо было менять схему, освежать игру.

ЦСКА провел 15 игр с одной схемой, а с «Ростовом» Николич решил ее поменять. Но осталось три игры, ребята были в сборной. Понятно, что Николич хотел как лучше, но получилось в ущерб результату. Были сделаны замены, но они не усилили игру. Это не первая такая игра. Таких матчей становится все больше. Возникают вопросы к Николичу», – сказал бывший нападающий ЦСКА.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
logoЦСКА
Валерий Масалитин
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