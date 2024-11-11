Ловчев считает, что «Зенит» станет чемпионом: «Краснодар» играет на пределе возможностей, без Кордобы и Сперцяна результаты не те. В «Зените» не два футболиста определяют игру»
«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков после 15 туров. «Зенит» занимает второе место с 36 баллами, «Локомотив» заработал 34 балла и идет третьим.
– Я все время говорю, что «Зенит» будет чемпионом. Почему? Клуб стабильный, сильный состав.
– Почему «Краснодар» не станет чемпионом?
– Они будут бороться! Тут дело в том, что «Краснодар» играет на пределе своих возможностей. В начале сезона Джон Кордоба и Эдуард Сперцян не играли – результаты не те, три ничьих. В «Зените» же не два футболиста определяют игру.
«Краснодар» играет в силу своих игроков, а «Зенит» – не играет сейчас. Они прибавят чуть‑чуть, когда их «припрет» немного.
Хотел бы выразить уважение владельцу «быков» Сергею Галицкому за команду, которая соперничает за медали, – сказал бывший полузащитник «Спартака».
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