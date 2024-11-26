Барко считает, что «Спартак» может догнать «Зенит»: «У нас лучшие игроки в России. Нужно продолжать играть в том же духе, как с «Локомотивом»
Эсекиэль Барко считает, что «Спартаку» по силам догнать «Зенит».
Красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 31 очко после 16 туров, и отстают от лидирующего «Зенита» на 8 баллов.
– «Спартаку» еще по силам догнать «Зенит» в чемпионате?
– Да. Нужно продолжать играть в том же духе, как с «Локомотивом», и зарабатывать свои очки.
– Состав «Спартака» по качеству уступает «Зениту»?
– Лучшие игроки в России у нас, в «Спартаке», – сказал полузащитник московского клуба.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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