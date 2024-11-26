Барко считает, что «Спартак» может догнать «Зенит»: «У нас лучшие игроки в России. Нужно продолжать играть в том же духе, как с «Локомотивом»

Эсекиэль Барко считает, что «Спартаку» по силам догнать «Зенит».

Красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 31 очко после 16 туров, и отстают от лидирующего «Зенита » на 8 баллов.

– «Спартаку» еще по силам догнать «Зенит» в чемпионате?

– Да. Нужно продолжать играть в том же духе, как с «Локомотивом», и зарабатывать свои очки.

– Состав «Спартака» по качеству уступает «Зениту»?

– Лучшие игроки в России у нас, в «Спартаке», – сказал полузащитник московского клуба.