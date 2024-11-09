Широков о том, что «Спартак» стал середняком: «Так и есть. Не вижу, что такого в Барко – дают все мячи, смотрят как на мессию. В «Зените» и «Краснодаре» легионеры выше качеством»
– Согласны с трактовкой, что «Спартак» стал середняком?
– К сожалению для них, так и есть. И ЦСКА потихоньку туда скатывается.
Но ЦСКА поближе к тройке, есть достижения – в прошлом году больше всех забили, два года назад были вторыми и выиграли Кубок.
– Проблема «Спартака» – в том, что тренер средний? Или состав?
– Все вместе. Не сказал бы, что состав средний. Что, у «Локомотива» сильнее состав?
Просто есть идея, играют свои, россияне, молодые ребята, которые получили шанс. И в «Спартаке» может быть то же самое, русский костяк мог бы то же самое показать.
Как и русский тренер, если бы все воедино сложилось. И болельщики, может быть, больше поддерживали такую команду, чем ту, в которой много легионеров.
Кто сейчас сильный легионер? Бабич – да. Пусть будет Барко с натяжкой. Хотя не вижу, что в нем такого.
Ему дают все мячи, на него смотрят как на мессию. Поставь в эту позицию своего – условного Батракова – может быть, и ему так давали мячи, и результат был бы лучше.
Разве в дерби с ЦСКА Барко сделал игру? Нет, в созидании больше преуспели Умяров и Пруцев.
В какой-то мере можно выделить Угальде, Мартинса, который добегает до штрафной и забивает иногда важные мячи. Но на постоянной основе разницу Угальде и Мартинс не делают. А иностранцев 13 человек.
Получается, четверо только могут делать разницу, а девять человек можно заменить русскими. В «Зените» легионеры более высокого качества, в «Краснодаре», – сказал бывший полузащитник «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» Роман Широков.
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