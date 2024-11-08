Кто второй из «Спартака» и лучший дешевый защитник? Кого брать в фэнтези РПЛ

Дедлайн – 9 ноября (суббота) в 14:00 мск.

Разбираем пики на 15-й тур в фэнтези РПЛ с экспертами.

Каких дешевых защитников можно рассмотреть в состав?

Ищем недорогое усиление. За 5, а то и дешевле.

antonuv, 205-е место

Юрий – генеральный менеджер h2h-клуба «Балтика», играющего в Премьер-лиге h2h-чемпионата РПЛ. Бронзовый призер фэнтези группового этапа Лиги Европы-2018/19.

– Чтобы определиться, кого взять из бюджетных защитников, нужно очертить круг претендентов: во-первых, защитник до 5 должен быть не из топ-команд, а из середняков или аутсайдеров (у топов таких почти нет, а кто есть – либо мало играют, либо не играют совсем), во-вторых, надо смотреть календарь под сухари и результативные действия. Сейчас важно оценивать матчи до зимней паузы – на мой взгляд, лучший календарь у махачкалинского «Динамо» и «Оренбурга». У остальных команд с реальными кандидатами соперники намного сложнее.

Вот самые надежные защитники-стартеры до 5.

Центральный защитник Идар Шумахов («Динамо» Махачкала) – стоит 5, провел 14 матчей, сделал 1+1, календарь: «Оренбург» (д), «Пари НН» (г), «Факел» (д), «Рубин» (д).

Темиркан Сундуков из Махачкалы – крайний защитник за 5, но у него 0+0 и 4 желтые за 11 матчей.

Крайний защитник «Оренбурга» Андрей Малых –11 матчей 0+1, 3 желтые, календарь: «Динамо» Махачкала (г), «Зенит» (д), «Акрон» (г), «Ахмат» (г). Есть в «Оренбурге» на другом фланге Максим Сидоров тоже за 5 – 13 матчей, 0+0 и 3 желтых. Хотя я «Оренбург» не рассматриваю, у меня есть оттуда вратарь Богдан Москвичев и нападающий Саид Сахархизан.

Еще из вариантов за 5: Александр Жиров («Ахмат»), Паулу Витор («Акрон»), Александр Филин и Ориньо (оба – «Химки»), Макс Дзиов («Факел»). Но здесь календарь намного хуже, чем у Махачкалы и «Оренбурга». За 4,5 играют Турпал-Али Ибишев («Ахмат») и Данила Ведерников («Пари НН»), однако это не стопроцентные стартеры.

Valentin Grabenovsky, 292-е место

Валентин – игрок клуба Fosters FC, выступающего в Дивизионе 1 h2h-чемпионата РПЛ.

– Не стоит никаких. За 4,5 в запасе у меня Ведерников и Ибишев. Но это применимо для схем 3-4-3 и 3-5-2. Если смотрим бюджетных защитников, в моем лонглисте не дороже 5 только Шумахов. Это самая низовая «дешевая» команда. Адекватные варианты за 5 под соперника – Дзиов и Паулу Витор. Но мало представляю их в своем стартовом составе как минимум до зимней паузы.

FiP , 841-у место

Павел выступает в команде FC Viking, играющей в Дивизионе 2 h2h-чемпионата РПЛ.

– Если подходить к вопросу прагматично, есть затычки за 4,5, которые играют полный матч – Данила Ведерников и Турпал-Аби Ибишев. Если идти all in, есть рабочие варианты из «Динамо» Махачкала, «Оренбурга», «Химок», «Ахмата», «Факела» и «Акрона». Выбирайте тех, к кому лежит душа (и чуйка).

Кого из «Спартака» взять, кроме Барко?

Домашний матч против «Акрона» располагает к двоим из «Спартака». Но стабильно набирает только Эсекиэль Барко.

antonuv: Форма «Спартака» за последние пять игр: «Краснодар» – 0:3, «Динамо» Махачкала – 1:0, «Пари НН» – 2:0, ЦСКА – 2:0, «Ростов» – 0:1. Форма «Акрона» за последние 5 игр: «Пари НН» – 2:2, «Зенит» – 0:5, «Рубин» – 0:1, «Динамо» Махачкала – 1:1, «Крылья Советов» – 2:0.

Очень хочется поверить в сухарь «Спартака» – 1:0 или 2:0.

У «Спартака» в последних турах впереди большая ротация, кроме Барко. Манфред Угальде отдыхал в прошлом туре, как и защитник Срджан Бабич. Я буду выбирать пару к Барко между Угальде и Бабичем. Тут кто во что верит: в атаку или защиту «Спартака». Думаю, более надежный вариант – Барко и Бабич. Не только сухарь, но Бабич может сыграть активно и на стандартах, их у «Спартака» точно будет много.

Угальде – тоже неплохой вариант, в Кубке он отдыхал. Смущает, что не забивает с 22 сентября, да и конкуренция впереди у «Спартака» сильно возросла. А у «Акрона» шансов победить или провести «веселый» матч по последней статистике не читается.

Valentin Grabenovsky: Никого. С обороной бы не стал рисковать. Бабич сдал без Алексиса Дуарте, Олег Рябчук нестабилен. В атаке Тео Бонгонда в огне, но реализация хромает, вдолгую не брал бы. Остальных бы даже не рассматривал.

FiP: Предложил бы тех, кто не станет драться, то есть удаляться. А если серьезно – рассмотрите Бабича/Рябчука/Александра Максименко, если есть проблемы в защите. Или возродившегося Бонгонда в качестве дифференциала.

А лучший капитан кто?

В этом туре множество адекватных вариантов.

antonuv: На мой взгляд, варианты такие: Алексей Батраков («Локомотив»), Эсекиэль Барко («Спартак»), Лусиано Гонду («Зенит») и Джон Кордоба («Краснодар»). Если выбирать по текущей форме – Кордоба. Он в огне, к тому же подписал новый контракт с «Краснодаром» на два года.

Valentin Grabenovsky: Просится выбор из «Динамо» или «Спартака». Выберу Муми Нгамале. Константин Тюкавин не в форме, в спину дышит Эль-Мехди Маухуб, такими темпами вытеснит его из состава.

FiP: Тот случай, когда в парах есть явный фаворит и аутсайдер, кроме ровного матча махачкалинского «Динамо» и «Оренбурга».

Капитанить можно любого атакующего игрока, и это не будет явной ошибкой: Алексей Батраков, Роналдо («Ростов»), Константин Тюкавин, Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Эсекиэль Барко, Лусиано Гонду, Джон Кордоба.

Дедлайн 15-го тура – 9 ноября (суббота) в 14:00 . Его откроет матч «Локомотив» – «Факел».

Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Алексей Филиппов