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Даниил Чалов о зарплатах в ФНЛ: «От 100 до 350 тысяч рублей в месяц – больше мне никогда не платили. Мама еще спросила: «А что, тебе реально за футбол платить будут? Тысяч 40 хоть есть?»

Даниил Чалов рассказал, сколько зарабатывал в ФНЛ.

Экс-защитник выступал за СКА, «Томь», «Мордовию» и «Шинник». 

«Если кто-то думает, что в ФНЛ платят какие-то безумные деньги, то это заблуждение. От 100 до 350 тысяч рублей в месяц – больше мне там никогда не платили. Зарплаты от 500 тысяч и выше – это для топовых игроков. Да и меня никогда не волновал контракт как возможность получить какие-то деньги – волновало, что останусь без клуба и все кончится. Для меня, для Чала-спортсмена, не было ничего страшнее, чем лишиться мечты играть в футбол.

Я даже не спросил, какие условия, когда меня позвали в Хабаровск. У них просто все защитники сломались, а из вариантов остался один, который зачем-то тренируется сто раз в день и бегает по вечерам.

Меня мама еще спросила: «А что, тебе реально за футбол платить будут? Тысяч 40 хоть есть?» Я ответил: «Мам, 110». Она такая: «Чегоооо, как?» С посылом: ты же вроде учился в МАИ, с футболом тяжело складывалось, как он стал твоей профессией?

Но 95% игроков, которые пробились в профессиональный футбол и начали им зарабатывать, не понимают ценности, которая у них есть. Не понимают цены потраченных часов. Им кажется, что футбол будет всегда, а больше ничего не нужно», – сказал Даниил Чалов в разговоре со Спортсом’‘.

«Позвонил космонавт: «Отвезем вашу футболку на МКС?» Чалов-старший рассказывает о мерче и брате в ПАОК

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс”
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