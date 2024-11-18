«100-150 тысяч, чтобы без излишеств одному прожить. Квартира – 50, бензин и еда – 50, еще 50 – непредвиденные расходы». Экс-форвард ЦСКА Жамалетдинов о тратах в месяц
Тимур Жамалетдинов высказался о ежемесячных тратах.
– Евгений Латышонок говорил, что может комфортно прожить на 30 тысяч в месяц. Смогли бы вы прожить на эти деньги? Сколько вам надо?
– Точно не смогу. Здесь мы сами квартиру оплачиваем. Я был в других клубах, платили квартирные, а здесь – нет. Цены все знают: снимать квартиру – 30-40 тысяч, некоторые – уже 50. Уже не укладываемся в тридцатку.
А так, если назвать цифру, тысяч 100-150 хватит. Квартира – 50 почти, бензин, поесть – 50, третьи 50 тысяч – непредвиденные расходы, всегда они бывают. Этих денег мне хватает, чтобы одному без излишеств прожить, – сказал экс-форвард ЦСКА, играющий в «Шиннике».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
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