«100-150 тысяч, чтобы без излишеств одному прожить. Квартира – 50, бензин и еда – 50, еще 50 – непредвиденные расходы». Экс-форвард ЦСКА Жамалетдинов о тратах в месяц

Тимур Жамалетдинов высказался о ежемесячных тратах.

– Евгений Латышонок говорил, что может комфортно прожить на 30 тысяч в месяц. Смогли бы вы прожить на эти деньги? Сколько вам надо?

– Точно не смогу. Здесь мы сами квартиру оплачиваем. Я был в других клубах, платили квартирные, а здесь – нет. Цены все знают: снимать квартиру – 30-40 тысяч, некоторые – уже 50. Уже не укладываемся в тридцатку.

А так, если назвать цифру, тысяч 100-150 хватит. Квартира – 50 почти, бензин, поесть – 50, третьи 50 тысяч – непредвиденные расходы, всегда они бывают. Этих денег мне хватает, чтобы одному без излишеств прожить, – сказал экс-форвард ЦСКА, играющий в «Шиннике».