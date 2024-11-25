Якубко про 11:0 России с Брунеем: «Издевательство над людьми, которые не могли выйти со своей половины. Можно было просто 11 человек с улицы взять. Не знаю, есть ли смысл в таких матчах»

Мартин Якубко назвал издевательством разгромную победу России над Брунеем.

15 ноября сборная России обыграла команду Брунея в Краснодаре со счетом 11:0 – эта победа стала крупнейшей в истории национальной команды.

«Видел нарезку голов матча Россия – Бруней . Не знаю, есть ли смысл для сборной России в таких матчах. Можно было просто взять 11 человек с улицы.

Это была даже не товарищеская игра, а издевательство над людьми, которые не могли выйти со своей половины поля. Этот соперник – не уровень сборной России», – сказал бывший игрок «Динамо», «Амкара» и сборной Словакии.