Якубко про 11:0 России с Брунеем: «Издевательство над людьми, которые не могли выйти со своей половины. Можно было просто 11 человек с улицы взять. Не знаю, есть ли смысл в таких матчах»
Мартин Якубко назвал издевательством разгромную победу России над Брунеем.
15 ноября сборная России обыграла команду Брунея в Краснодаре со счетом 11:0 – эта победа стала крупнейшей в истории национальной команды.
«Видел нарезку голов матча Россия – Бруней. Не знаю, есть ли смысл для сборной России в таких матчах. Можно было просто взять 11 человек с улицы.
Это была даже не товарищеская игра, а издевательство над людьми, которые не могли выйти со своей половины поля. Этот соперник – не уровень сборной России», – сказал бывший игрок «Динамо», «Амкара» и сборной Словакии.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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