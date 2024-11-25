Сакки о Леау: «В некоторых матчах он хорош, в других незаметен. Это как поход на рыбалку: никогда не знаешь, вернешься ты с полной корзиной или с пустой»
Арриго Сакки сравнил игру Рафаэла Леау с походом на рыбалку.
«Понимают ли люди, что он [Леау] не является лидером из-за своего характера?
В некоторых матчах он играет хорошо. В других он незаметен. Это как поход на рыбалку: никогда не знаешь, вернешься ли ты с полной корзиной или с пустой», – написал бывший тренер «Милана» в своей колонке для Gazzetta dello Sport.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Football Italia
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