Сакки о Леау: «В некоторых матчах он хорош, в других незаметен. Это как поход на рыбалку: никогда не знаешь, вернешься ты с полной корзиной или с пустой»

Арриго Сакки сравнил игру Рафаэла Леау с походом на рыбалку.

«Понимают ли люди, что он [Леау ] не является лидером из-за своего характера?

В некоторых матчах он играет хорошо. В других он незаметен. Это как поход на рыбалку: никогда не знаешь, вернешься ли ты с полной корзиной или с пустой», – написал бывший тренер «Милана » в своей колонке для Gazzetta dello Sport.