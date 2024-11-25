Пеп Гвардиола: «Сити» не выиграл бы АПЛ 6 раз за 8 лет, измени я принципам в первом сезоне. Мы победим завтра, или в воскресенье, или на следующей неделе, и наш разум прояснится»

Пеп Гвардиола не считает необходимым менять свои принципы работы.

«Манчестер Сити» проиграл 5 последних матчей – это первая подобная серия в карьере испанского тренера. Завтра «горожане» сыграют с «Фейеноордом» в Лиге чемпионов.

« Если бы я изменил принципам в первом сезоне, мы бы не выиграли шесть титулов АПЛ за восемь лет, это невозможно. Сейчас я не собираюсь менять то, во что мы верим.

Мы победим во вторник, и наш разум прояснится. Если нет, тогда в следующее воскресенье [против «Ливерпуля »]. Если не получится, то на следующей неделе. Но мы хотим изменить ситуацию, и мы постараемся [это сделать]», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».