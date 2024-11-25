Кин о «Сити» в АПЛ: «Все будет кончено, если они проиграют «Ливерпулю» на следующей неделе. Восемь очков отставания. Держу пари, они не могут в это поверить»

Рой Кин заявил, что матч с «Ливерпулем» станет решающим для «Сити» в гонке АПЛ.

«Восемь очков отставания. Держу пари, они не могут в это поверить. «Ливерпуль » был великолепен и имеет все шансы выиграть титул. Если они покажут свою лучшую игру, при поддержке болельщиков, и победят «Сити», это станет невероятным заявлением.

Для них [«Сити»] все будет закончено на следующей неделе, если они проиграют «Ливерпулю». Это серьезное испытание – справиться с такими ожиданиями. Сможет ли «Сити» оправиться на следующей неделе?» – сказал бывший полузащитник «МЮ».

Отставание «Манчестер Сити » от лидирующего «Ливерпуля» после 12 туров составляет 8 очков.