Кин о «Сити» в АПЛ: «Все будет кончено, если они проиграют «Ливерпулю» на следующей неделе. Восемь очков отставания. Держу пари, они не могут в это поверить»
Рой Кин заявил, что матч с «Ливерпулем» станет решающим для «Сити» в гонке АПЛ.
«Восемь очков отставания. Держу пари, они не могут в это поверить. «Ливерпуль» был великолепен и имеет все шансы выиграть титул. Если они покажут свою лучшую игру, при поддержке болельщиков, и победят «Сити», это станет невероятным заявлением.
Для них [«Сити»] все будет закончено на следующей неделе, если они проиграют «Ливерпулю». Это серьезное испытание – справиться с такими ожиданиями. Сможет ли «Сити» оправиться на следующей неделе?» – сказал бывший полузащитник «МЮ».
Отставание «Манчестер Сити» от лидирующего «Ливерпуля» после 12 туров составляет 8 очков.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
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