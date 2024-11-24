Что с Чаловым в Греции, почему все так плохо? Объясняет Эльвин Керимов

Вся команда в кризисе.

ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева в воскресенье сыграет против «Астераса» – матч можно будет посмотреть в прямом эфире на Спортсе’’, начало в 20:30 мск .

Правда, старт сезона у российских футболистов тяжелый.

● У Чалова всего 1 гол за 18 матчей – и то комичный, после привоза вратаря . Даже у Магомеда Оздоева, который играет в опорной зоне, больше – два мяча.

● Федор ни разу не сыграл полный матч за ПАОК . Его максимум – 73 минуты в чемпионате против «Атромитоса».

● За последние восемь матчей у Чалова только два выхода в основе . Столько же непопаданий в заявку.

Мы попросили Эльвина Керимова – кстати, именно он прокомментирует ближайший матч ПАОК – объяснить, что происходит.

Старт Чалова – провал или нормальная адаптация?

Все зависит от ожиданий. Трансфер Чалова – громкий по меркам греческой лиги. И преподносили его как переход, который должен был помочь в решении основной проблемы прошлого сезона – низкой результативности центрфорвардов.

Пока не получается. Но я хотел бы избежать слова «провал» в отношении Чалова, потому что еще идет первый круг. Все можно исправить.

В чем Чалов сильнее конкурентов и в чем слабее?

Брэндон Томас (0 голов) забил в прошлом сезоне 12 голов во всех турнирах и только семь – в чемпионате. Больше него из центрфорвардов не забил никто. Томас невысокий нападающий, неплохо цепляется за мячи. Он никогда не считался звездой и нигде не забивал много.

Тарик Тиссаудали (3 гола) большую часть карьеры играл вингера. В последние сезоны в Бельгии стал девяткой и много забивал. В ПАОК перешел летом, как и Чалов. Пока с голами у него тоже туго.

Объединяет всех трех нападающих ПАОК не только плохая результативность в этом сезоне, но и профиль – по задумке все трое должны быть вовлечены в атакующую игру команды. Должны не просто ждать в штрафной передачи, а участвовать в розыгрышах или цепляться за мячи вне штрафной. С этим пока тоже все сложно.

На мой взгляд, в идеальной своей форме комплексно Чалов лучше и Тиссудали, и Томаса. Это касается и вовлеченности в атакующую игру, и участия в комбинациях, а также игры в подыгрыше и завершения.

Чалов постоянно в ротации: то в старте, то мимо заявки. Это тренерский метод?

Начинал Чалов сезон как основной нападающий, потом место в старте потерял.

Постоянная ротация состава от Рэзвана Луческу связана с плотным графиком и тем, что ни один нападающий пока его полностью не устраивает. Это накладывается на желание тренера контролировать нагрузку и распределять силы по дистанции, поэтому состав в принципе часто меняется.

Есть игроки, не заявленные на еврокубки, а в чемпионате выходящие регулярно: Деян Ловрен, Томас Мург и капитан Виейриниья.

Луческу явно психует. К его работе есть вопросы?

Спокойно в Греции в принципе не может работать ни один тренер. Хотя у Луческу отличные отношения с руководством, он дважды делал ПАОК чемпионом и дважды выигрывал Кубок Греции. Он очень успешный тренер, но, повторюсь, в Греции уволить могут кого угодно и когда угодно.

Даже Хосе Луис Мендилибар, взявший с «Олимпиакосом» Лигу конференций, не спит спокойно. После каждой ничьей в чемпионате пишут о его возможной отставке.

В чем проявляется кризис: что не работает, где тут роль Оздоева и как она изменилась?

Проблемы у ПАОК в позиционных атаках. Накопилось приличное количество матчей, где команда мало создает. Хотя Луческу говорит в основном о плохой реализации, на самом деле он лукавит и, похоже, перекладывает ответственность на завершителей. Создавать ПАОК должен больше, особенно в чемпионате.

Да, реализация тоже не очень. Вот представьте: команда создает меньше, чем раньше, а то, что создает, плохо реализует. Это уже двойная проблема, которая не может не сказываться на результатах.

В прошлом сезоне во всех турнирах ПАОК забил 130 голов. Плюрализм в атаке команды Луческу никуда не делся: по-прежнему забивают игроки всех линий (18 мячей распределены между 11 игроками, плюс был один автогол), но полузащитники стали забивать меньше в два раза, поэтому проблема низкой результативности нападающих вызывает еще большую озабоченность. У Андрия Живковича два гола, по разу забили Мург, Кирилл Десподов и Тайсон. Добавляем сюда кризис нападающих и получаем совсем грустную картину.

Даже защитники после ухода Константиноса Кульеракиса в «Вольфсбург» стали помогать атаке меньше: три против семи голов на этом отрезке сезона по сравнению с тем, что было год назад.

В защите тоже все не очень гладко: после потери мяча в быстрых переходах из атаки в оборону команда получает моменты на свои ворота. Экс-игроки «Ливерпуля» и «Челси» Ловрен и Тьемуэ Бакайоко должны были добавить качества и надежности, но оба пока нестабильны. А Бакайоко еще и выбыл на полтора месяца.

Оздоев держит свой уровень и при высокой конкуренции на своей позиции (пришли летом Бакайоко и Мади Камара) выглядит неплохо, но хуже стали работать его подключения в атаку вторым темпом.

Одна из причин, по которой ПАОК в кризисе – проблемы со здоровьем у Янниса Константелиаса. Главная молодая звезда греческого футбола часто пропускает матчи из-за болезни и травм. «Зальцбург» давал за него летом 20 млн евро, но клуб не отпустил.

В прошлом сезоне у Янниса была топовая статистика для десятки – 14+9 во всех турнирах. В этом пока 2+0. Константелиас в форме может решить целый комплекс проблем в атаке, связанных с созданием моментов и реализацией.

ПАОК – первый-второй даже на фоне кризиса. Как так?

При всех сложностях команда Чалова и Оздоева отстает от первого места лишь на одно очко. Конкуренты тоже погрязли в проблемах.

«Олимпиакос» учится жить без Поденсе и Фортуниса и поражает своей примитивностью в атаке. Например, побили рекорд Европы по навесам с игры за последние пять лет – 66 в матче с «Панетоликосом», сыграли 0:0.

«Панатинаикос» уже поменял тренера: на место Диего Алонсо пришел хорошо нам знакомый Руй Витория.

АЕК в депрессии начал сезон, вылетев из еврокубков.

Ни у одной команды в 11 турах пока нет в чемпионате больше шести побед, все успели проиграть минимум по два раза. Пользуется пока проблемами соперников «Арис» Магомеда-Шапи Сулейманова, но и они в последнем туре перед паузой проиграли «Панетоликосу».

«Арис» с Шапи в лидерах. Насколько он в порядке?

Шапи пропустил старт сезона из-за пятиматчевой дисквалификации, связанной со скандалом в финале последнего Кубка Греции . Руководство «Ариса» и игроки были недовольны судейством Стефани Фраппар и набросились на нее после матча. «Арис» проиграл финал и не попал в итоге в еврокубки.

Впервые в этом сезоне в старте Шапи вышел в восьмом туре, а забил в десятом – головой в ворота «Левадиакоса» . В «Арисе» им довольны и летом выкупили его контракт у «Краснодара» за миллион евро. В командной игре Шапи заметно прибавил.

«Арис» вообще уникальная команда, уже который год обходятся вообще без греков. Формально они в заявке присутствуют, но почти не играют – на троих один выход в старте. А легионеры представляют 11 разных стран, зато есть восемь испанцев, а тренирует команду Апостолос Манцос, никогда не игравший не тренировавший за пределами Греции.

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Посмотреть матч ПАОК – «Астерас» с комментарием Эльвина Керимова можно в воскресенье 24 ноября прямо на Спортсе в 20:30 по московскому времени.

Приходите!

Фото: Gettyimages.ru /Abdulhamid Hosbas /Anadolu; instagram.com/paok_fc