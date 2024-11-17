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  • «Чалов превращается в Кокорина – не забивает, но все продолжают считать его топ-нападающим. Надежд на большую европейскую карьеру и близко нет». Пономарев о Федоре
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«Чалов превращается в Кокорина – не забивает, но все продолжают считать его топ-нападающим. Надежд на большую европейскую карьеру и близко нет». Пономарев о Федоре

Владимир Пономарев сравнил Федора Чалова с Александром Кокориным.

Нападающий ПАОК ранее покинул расположение сборной России перед матчем с Сирией.

«Чалов потихоньку превращается в Кокорина. Голов не забивает, а все продолжают считать его топ-нападающим и рассказывают о перспективности.

Может, когда-то Федор и подавал надежды на большую европейскую карьеру, но сейчас этого и близко нет», – сказал бывший футболист ЦСКА.

В сезоне-2024/25 Чалов провел за ПАОК 9 матчей в чемпионате Греции и забил 1 гол. Подробную статистику 26-летнего нападающего можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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Владимир Алексеевич Пономарев
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