Сперцян интересен «Аталанте». Трансфер хавбека «Краснодара» зимой маловероятен, решение примут летом («РБ Спорт»)
В приобретении Эдуарда Сперцяна заинтересована «Аталанта».
По информации «РБ Спорт», итальянский клуб продолжается интересоваться потенциальным трансфером полузащитника «Краснодара». Агент Рафаэла Пимента не так давно проводила встречу с клубом.
Трансфер в зимнее трансферное окно маловероятен. Клуб из Бергамо планирует следить за игрой полузащитника в течение сезона и примет дальнейшее решение о трансфере летом.
Действующий контракт футболиста с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года.
В текущем сезоне Сперцян провел 16 матчей в Мир РПЛ, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. Подробная статистика 24-летнего игрока доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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