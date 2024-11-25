  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сперцян интересен «Аталанте». Трансфер хавбека «Краснодара» зимой маловероятен, решение примут летом («РБ Спорт»)
5

Сперцян интересен «Аталанте». Трансфер хавбека «Краснодара» зимой маловероятен, решение примут летом («РБ Спорт»)

В приобретении Эдуарда Сперцяна заинтересована «Аталанта».

По информации «РБ Спорт», итальянский клуб продолжается интересоваться потенциальным трансфером полузащитника «Краснодара». Агент Рафаэла Пимента не так давно проводила встречу с клубом.

Трансфер в зимнее трансферное окно маловероятен. Клуб из Бергамо планирует следить за игрой полузащитника в течение сезона и примет дальнейшее решение о трансфере летом.

Действующий контракт футболиста с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне Сперцян провел 16 матчей в Мир РПЛ, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. Подробная статистика 24-летнего игрока доступна по ссылке.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoАталанта
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoЭдуард Сперцян
возможные трансферы
logoсерия А Италия
Рафаэла Пимента
агенты
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Барбоза о Сперцяне: «Был реальный интерес из «Наполи». Они давно следили за ним и будут дальше следить» 
54 октября, 02:57
Аршавин о Сперцяне и Европе: «Ему нужно ориентироваться на Сафонова. Матвей играл спокойно за «Краснодар», делал свою работу хорошо и уехал в «ПСЖ»
1517 сентября, 03:46
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Барселона» запустит продажу бриллиантов весом 0,5 карата из травы «Камп Ноу» к 125-летию клуба
1326 минут назадФото
Александр Соболев: «Я раньше в CS играл, а сейчас в Доту. Просто забываюсь там, отдыхаю от хейта»
42 минуты назадКиберспорт
Гвардиола после 5 поражений «Сити» подряд: «Доверяю игрокам больше, чем когда-либо. Никто не хочет плохо выступать. Мой долг – найти выход»
1150 минут назад
Михаил Кержаков назвал фигурное катание самой токсичной средой: «Зашел комменты почитать – такая вакханалия. 500 комментариев к новости – что там может быть?»
83сегодня, 12:06
Винисиус посетовал на расписание после травмы: «Сумасшедший календарь...»
28сегодня, 11:51
Соболев о негативных новостям о нем: «Спокойно отношусь. Если пишут, то ты чего-то стоишь. Получаю удовольствие, если Радимов говорит плохо, а потом переобувается»
36сегодня, 11:44
Винисиус пропустит около месяца из-за травмы бедра. Вингер «Реала» провел полный матч с «Леганесом»
70сегодня, 11:38
Месси – лучший игрок «Барсы» в XXI веке по версии Goal. Хави – 2-й, Иньеста – 3-й, Суарес – 4-й, Роналдиньо – 5-й, Пуйоль – 7-й, Неймар – 10-й, Левандовски – 23-й
66сегодня, 11:25
Черников о словах Латышонка про 30 тысяч рублей в месяц: «Допустим, игрок живет на базе, на такси не тратится, не делает брендовых покупок. В таком случае почему нет?»
29сегодня, 11:01
Примите участие в исследовании и сделайте Спортс’’ лучше!
2сегодня, 11:00Опрос
Ко всем новостям
Последние новости
«Обсудим это на парковке». Кин поругался с фанатом «Ипсвича», оскорблявшим его после матча с «МЮ». Ирландец тренировал «Ипсвич» 13 лет назад
5 минут назад
Даниил Зорин: «Спартак» – самый популярный клуб России. Не хватает поддержки болельщиков на стадионах, но мы ничего поделать не можем»
28 минут назад
Чемпионат Англии. «Ньюкасл» примет «Вест Хэм»
87413 минут назад
Далот об Амориме: «Именно тот, кто нужен «МЮ». Требует, чтобы игроки упорно работали на команду. Его философия понятна, нужно еще несколько тренировок и игр, чтобы воплотить ее в жизнь»
531 минуту назад
Чемпионат Италии. «Удинезе» в гостях у «Эмполи», «Венеция» против «Лечче»
12246 минут назад
Гендиректор «Пари НН» о посещаемости: «Сейчас у нас ходит на тысячу больше, чем в прошлом сезоне. 4 человека на матче получили призы стоимостью более 100 тысяч рублей – хорошая мотивация»
646 минут назад
Тихий о комментаторах: «Вопрос в понимании игры. Человек изумительно сыграл, но вместо этого – вау, давай разберем эмблему топ-клуба и передачу Пьянича, потому что он иностранец»
2сегодня, 12:21
«Ни сном ни духом». Медведев о переговорах «Зенита» с Барко
11сегодня, 12:11
«Сочи» встретится с махачкалинским «Динамо». Приходите поддержать команду в домашнем кубковом матче!
сегодня, 12:00Реклама
Барко о том, каких легенд «Спартака» он знает: «Буду отвечать на футбольные вопросы. Очень важно учить историю клуба и узнавать легендарных игроков»
17сегодня, 11:26