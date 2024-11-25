Сперцян интересен «Аталанте». Трансфер хавбека «Краснодара» зимой маловероятен, решение примут летом («РБ Спорт»)

В приобретении Эдуарда Сперцяна заинтересована «Аталанта».

По информации «РБ Спорт», итальянский клуб продолжается интересоваться потенциальным трансфером полузащитника «Краснодара». Агент Рафаэла Пимента не так давно проводила встречу с клубом.

Трансфер в зимнее трансферное окно маловероятен. Клуб из Бергамо планирует следить за игрой полузащитника в течение сезона и примет дальнейшее решение о трансфере летом.

Действующий контракт футболиста с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне Сперцян провел 16 матчей в Мир РПЛ, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. Подробная статистика 24-летнего игрока доступна по ссылке .