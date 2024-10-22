Семак о Соболеве: «Приходя в «Зенит», он понимал, что столкнется с определенной долей негатива. Саша с каждой игрой выглядит мощнее и быстрее»
«Зенит» победил «Факел» (1:0) в рамках 6-го тура Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.
– Фанаты из Петербурга даже перекрикивали местных, я даже не могу вспомнить, чтобы в Воронеже было что-то подобное с учетом того, что этим наши болельщики славятся. Но момент, наверное, не совсем приятный, связанный с Александром Соболевым. Когда он получал мяч, даже на разминке, его освистывали. Очень непонятная реакция для нас, как для воронежских болельщиков. Как это отражается и отражается ли на адаптации игрока, мешает ему или помогает? И как это взаимодействие идет с такой достаточно острой реакцией?
– Что касается, во-первых, болельщиков, конечно, они ко многим футболистам и не только футболистам, но еще и тренерам относятся по-разному ввиду тех или иных событий, поступков. Все, что угодно можно говорить, это их право.
А что касается Саши, то он прекрасно понимал, приходя сюда, что ему придется столкнуться с определенной долей негатива. Тем не менее я думаю, что сейчас он набирает форму и с каждой игрой выглядит и мощнее, и быстрее, и вписывается лучше в нашу игру.
И по сегодняшнему матчу и желания, и старания было очень много. Я думаю, что он на правильном пути. Уверен, что он поможет нашей команде в достижении тех целей, которые стоят перед нашим клубом, – сказал главный тренер «Зенита».
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