«Когда пошел не в отца🙏🏻». Соболев выложил видео с голом сына, который обыграл трех соперников и забил в ближний
Александр Соболев посмеялся над собой, выложив гол сына за детскую команду.
На видео сын нападающего «Зенита» сделал сольный проход, обыграв троих игроков команды соперника, и забил ударом внешней стороной стопы в ближний угол.
«Когда пошел не в отца🙏🏻», – написал Соболев под видео в своем телеграм-канале.
Напомним, у 27-летнего нападающего нет голов и ассистов в этом сезоне в РПЛ в 9 играх (1 – за «Спартак», 8 – за «Зенит»). С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Александра Соболева
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости