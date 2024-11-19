Клопп видел в Антони возможную замену Салаху, когда «Ливерпуль» обсуждал продление контракта с египтянином
Антони мог стать футболистом «Ливерпуля».
Daily Mail со ссылкой на The Times пишет, что в середине 2022 года, когда «Ливерпуль» вел с Мохамедом Салахом переговоры о продлении контракта, Юрген Клопп считал, что при необходимости заменой египтянину может стать бразильский вингер.
Выступавший за «Аякс» Антони рассматривался как один из возможных вариантов.
В конечном счете бразильца купил «Манчестер Юнайтед», а «Ливерпулю» удалось договориться с Салахом.
В этом сезоне на счету Антони 2 игры в АПЛ и ни одного результативного действия, у Мохамеда – 8 голов и 6 ассистов в 11 матчах.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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