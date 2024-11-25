Назначение ван Нистелроя – приоритет «Лестера». Клуб также рассматривает Мойеса (Руди Галетти)

Руд ван Нистелрой – приоритетный вариант для «Лестера».

«Лисы» обратились к кандидатуре экс-тренера «Манчестер Юнайтед» после отставки Стива Купера, сообщает журналист Руди Галетти.

По данным источника, «Лестер » также рассматривает вариант с Дэвидом Мойесом (экс-«Вест Хэм», «МЮ» и «Эвертон»).

После 12 туров «Лестер» занимает в АПЛ 16-е место.

Ранее стало известно, что ван Нистелрой интересен «Гамбургу».