Назначение ван Нистелроя – приоритет «Лестера». Клуб также рассматривает Мойеса (Руди Галетти)
Руд ван Нистелрой – приоритетный вариант для «Лестера».
«Лисы» обратились к кандидатуре экс-тренера «Манчестер Юнайтед» после отставки Стива Купера, сообщает журналист Руди Галетти.
По данным источника, «Лестер» также рассматривает вариант с Дэвидом Мойесом (экс-«Вест Хэм», «МЮ» и «Эвертон»).
После 12 туров «Лестер» занимает в АПЛ 16-е место.
Ранее стало известно, что ван Нистелрой интересен «Гамбургу».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: твиттер Руди Галетти
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