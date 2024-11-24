Ван Нистелрой интересен «Гамбургу» в качестве главного тренера. Руд играл за клуб

Руд ван Нистелрой может возглавить «Гамбург».

Клуб второй Бундеслиги рассматривает назначение своего бывшего форварда на пост главного тренера после увольнения Штеффена Баумгарта , сообщает Флориан Плеттенберг.

Назначение нидерландца рассматривали еще до прихода Баумгарта.

Ван Нистелрой исполнял обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед » команды после увольнения Эрика тен Хага. Он ушел из клуба в ноябре. Под его руководством манкунианцы провели 4 матча, одержав 3 победы и сыграв вничью один раз.

«Гамбург » идет на 8-м месте во второй Бундеслиге, набрав 20 очков в 13 матчах.

Ван Нистелрой выступал за немецкий клуб с 2010 по 2011 год.