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Ван Нистелрой интересен «Гамбургу» в качестве главного тренера. Руд играл за клуб

Руд ван Нистелрой может возглавить «Гамбург».

Клуб второй Бундеслиги рассматривает назначение своего бывшего форварда на пост главного тренера после увольнения Штеффена Баумгарта, сообщает Флориан Плеттенберг.

Назначение нидерландца рассматривали еще до прихода Баумгарта.

Ван Нистелрой исполнял обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» команды после увольнения Эрика тен Хага. Он ушел из клуба в ноябре. Под его руководством манкунианцы провели 4 матча, одержав 3 победы и сыграв вничью один раз.

«Гамбург» идет на 8-м месте во второй Бундеслиге, набрав 20 очков в 13 матчах.

Ван Нистелрой выступал за немецкий клуб с 2010 по 2011 год.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
logoРуд ван Нистелрой
logoГамбург
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoМанчестер Юнайтед
logoД2 Германия
Штеффен Баумгарт
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