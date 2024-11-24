«Лестер» уволил Купера после 5 матчей без побед. Команда идет на 16-м месте в АПЛ
В «Лестере» будет новый главный тренер.
Клуб объявил об увольнении Стива Купера, назначенного в июне вместо Энцо Марески. Соглашение было рассчитано на три сезона.
«Лестер» не побеждает уже месяц. В последних пяти играх у команды четыре поражения и одна ничья.
В АПЛ «лисы» идут на 16-й строчке, набрав 10 очков в 12 турах.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Лестера»
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