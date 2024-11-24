«Лестер» может назначить Поттера. Летом он почти стал главным тренером (Грэм Бэйли)
Грэм Поттер может возглавить «Лестер».
Как сообщает журналист TBR Football Грэм Бэйли, бывший главный тренер «Челси» и «Брайтона» является одним из кандидатов, которых «Лестер» рассматривал в последние недели на замену Стиву Куперу, уволенному сегодня.
Отмечается, что «Лестер» был близок к назначению Поттера еще летом, до приглашения Купера.
В нынешнем сезоне АПЛ «лисы» идут на 16-й строчке, набрав 10 очков в 12 турах.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Грэма Бэйли
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