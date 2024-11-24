«Лестер» может назначить Поттера. Летом он почти стал главным тренером (Грэм Бэйли)

Грэм Поттер может возглавить «Лестер».

Как сообщает журналист TBR Football Грэм Бэйли, бывший главный тренер «Челси » и «Брайтона » является одним из кандидатов, которых «Лестер» рассматривал в последние недели на замену Стиву Куперу , уволенному сегодня.

Отмечается, что «Лестер » был близок к назначению Поттера еще летом, до приглашения Купера.

В нынешнем сезоне АПЛ «лисы» идут на 16-й строчке, набрав 10 очков в 12 турах.