Андрей Канчельскис: «Спартак» был «Спартаком» при Старостине и Бескове. «Локомотив» – при Семине и Филатове, ЦСКА – при Газзаеве и Гинере. Когда такие пары распадаются, клубы становятся слабее»

Андрей Канчельскис высказался о текущем положении «Спартака».

«Локомотив » был сильным клубом, когда в нем работали Семин и Филатов , а ЦСКА, когда в нем были Газзаев и Гинер . Когда такие пары распадаются, клубы становятся слабее. Это очевидно.

То же самое касается «Спартака». Когда в нем работали Старостин и Бесков, «Спартак» был «Спартаком». А сейчас это не «Спартак». Это ведь все взаимосвязанные вещи. Когда в наших клубах появятся такие же сильные связки, вместе с ними появится взаимопонимание, и тогда у нас все наладится. Сейчас в «Спартаке» и ЦСКА нет понимания, что эти связки важны. Вот и результата нет», – сказал бывший полузащитник сборной России.