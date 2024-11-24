Андрей Канчельскис: «Спартак» был «Спартаком» при Старостине и Бескове. «Локомотив» – при Семине и Филатове, ЦСКА – при Газзаеве и Гинере. Когда такие пары распадаются, клубы становятся слабее»
Андрей Канчельскис высказался о текущем положении «Спартака».
«Локомотив» был сильным клубом, когда в нем работали Семин и Филатов, а ЦСКА, когда в нем были Газзаев и Гинер. Когда такие пары распадаются, клубы становятся слабее. Это очевидно.
То же самое касается «Спартака». Когда в нем работали Старостин и Бесков, «Спартак» был «Спартаком». А сейчас это не «Спартак». Это ведь все взаимосвязанные вещи. Когда в наших клубах появятся такие же сильные связки, вместе с ними появится взаимопонимание, и тогда у нас все наладится. Сейчас в «Спартаке» и ЦСКА нет понимания, что эти связки важны. Вот и результата нет», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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