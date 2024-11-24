Карло Анчелотти: «Вальверде – лучший фулбек в мире после Карвахаля и Васкеса. Его проблема в том, что он может так хорошо играть на разных позициях»

Карло Анчелотти назвал Федерико Вальверде одним из лучших фланговых защитников.

«Вальверде – фантастический фулбек. Я думаю, что после Карвахаля и Васкеса он лучший фулбек в мире.

Его проблема в том, что он может так хорошо играть на разных позициях, а моя проблема – выбрать ему лучшую для команды позицию», – сказал тренер «Реала » после победы над «Леганесом» (3:0).