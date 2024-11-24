Анчелотти про 3:0 с «Леганесом»: «Мбаппе удачно сыграл на краю, Винисиус – в центре. У «Реала» были хорошие ощущения после игры с «Осасуной», и сегодня они подтвердились»
Карло Анчелотти доволен разгромом «Леганеса» (3:0).
«Мы изменили расположение нападающих, Мбаппе удачно сыграл на краю, а Винисиус – в центре. Команда хорошо контролировала игру, у нас были хорошие ощущения после игры с «Осасуной», и сегодня они получили подтверждение.
Себальос сыграл важную роль, Гюлер многое дал команде за счет креативности на финальной трети поля, был близок к голу и показал разностороннюю игру. Мы можем доверять этим игрокам.
Асенсио меня удивил в том плане, что он играет как зрелый футболист, всегда выбирает хорошую позицию. Это значит, в молодежной команде с ним хорошо поработали», – сказал главный тренер «Реала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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