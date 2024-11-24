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«Реал» выиграл 4 из 5 последних матчей в Ла Лиге. Единственное поражение – 0:4 от «Барселоны»

«Реал» потерял очки только в одном из пяти последних матчей в Ла Лиге.

Команда Карло Анчелотти разгромила «Леганес» (3:0) в 14-м туре.

Начиная с 5 октября действующие чемпионы Испании также победили «Вильярреал» (2:0), «Сельту» (2:1) и «Осасуну» (4:0).

Единственное поражение «Реалу» за это время нанесла «Барселона» – 0:4 на «Сантьяго Бернабеу».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЛеганес
logoКарло Анчелотти
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