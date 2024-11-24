«Реал» выиграл 4 из 5 последних матчей в Ла Лиге. Единственное поражение – 0:4 от «Барселоны»

«Реал» потерял очки только в одном из пяти последних матчей в Ла Лиге.

Команда Карло Анчелотти разгромила «Леганес » (3:0) в 14-м туре. Начиная с 5 октября действующие чемпионы Испании также победили «Вильярреал» (2:0), «Сельту» (2:1) и «Осасуну» (4:0). Единственное поражение «Реалу » за это время нанесла «Барселона» – 0:4 на «Сантьяго Бернабеу».