«Реал» выиграл 4 из 5 последних матчей в Ла Лиге. Единственное поражение – 0:4 от «Барселоны»
«Реал» потерял очки только в одном из пяти последних матчей в Ла Лиге.
Команда Карло Анчелотти разгромила «Леганес» (3:0) в 14-м туре.
Начиная с 5 октября действующие чемпионы Испании также победили «Вильярреал» (2:0), «Сельту» (2:1) и «Осасуну» (4:0).
Единственное поражение «Реалу» за это время нанесла «Барселона» – 0:4 на «Сантьяго Бернабеу».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости