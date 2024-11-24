«МЮ» не побеждает в 6 матчах подряд на выезде. Команда Аморима сыграла вничью с «Ипсвичем» – 1:1
«Манчестер Юнайтед» в гостях сыграл вничью с «Ипсвичем» в 12-м туре АПЛ (1:1).
«МЮ» сыграл первый матч при новом главном тренере Рубене Амориме. До игры манкунианцы котировались фаворитами за 1.70. Ничья оценивалась в 4.10. На счет 1:1 давали 7.30. Тотал меньше 2,5 голов зашел за 2.34.
В последних 6 гостевых матчах у «МЮ» 5 ничьих и 1 поражение. Для «Ипсвича» это 6-я ничья в сезоне АПЛ.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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