«Лестер» хочет назначить Поттера вместо Марески. Тренер сомневается из-за неопределенности с составом и возможного снятия очков (The Telegraph)
«Лестер» ведет переговоры о назначении Грэма Поттера.
Как сообщает The Telegraph, Поттер является основным кандидатом «Лестера» на замену Энцо Мареске, который ранее возглавил «Челси». Отмечается, что клуб уже рассматривал возможность приглашения Поттера в прошлом году после увольнения Брендана Роджерса.
На данный момент Поттер сомневается, стоит ли принимать предложение «Лестера», несмотря на то, что тренеру нравится игра и состав команды. Проблемой для его назначения может стать неопределенность, связанная с необходимостью продажи ряда игроков и возможным снятием очков за финансовые нарушения.
Последним клубом в карьере Поттера был «Челси», где он работал с сентября 2022 по апрель 2023 года.