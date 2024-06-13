«Лестер» хочет назначить Поттера вместо Марески. Тренер сомневается из-за неопределенности с составом и возможного снятия очков (The Telegraph)

«Лестер» ведет переговоры о назначении Грэма Поттера.

Как сообщает The Telegraph, Поттер является основным кандидатом « » на замену , который ранее возглавил « ». Отмечается, что клуб уже рассматривал возможность приглашения Поттера в прошлом году после увольнения Брендана Роджерса.

На данный момент Поттер сомневается, стоит ли принимать предложение «Лестера», несмотря на то, что тренеру нравится игра и состав команды. Проблемой для его назначения может стать неопределенность, связанная с необходимостью продажи ряда игроков и возможным снятием очков за финансовые нарушения.

Последним клубом в карьере был «Челси», где он работал с сентября 2022 по апрель 2023 года.