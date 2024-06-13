«Лестер» хочет назначить Поттера вместо Марески. Тренер сомневается из-за неопределенности с составом и возможного снятия очков (The Telegraph)

Теги Челси премьер-лига Англия Энцо Мареска Лестер Грэм Поттер Футбол

«Лестер» ведет переговоры о назначении Грэма Поттера.

Как сообщает The Telegraph, Поттер является основным кандидатом «Лестера» на замену Энцо Мареске, который ранее возглавил «Челси». Отмечается, что клуб уже рассматривал возможность приглашения Поттера в прошлом году после увольнения Брендана Роджерса.

На данный момент Поттер сомневается, стоит ли принимать предложение «Лестера», несмотря на то, что тренеру нравится игра и состав команды. Проблемой для его назначения может стать неопределенность, связанная с необходимостью продажи ряда игроков и возможным снятием очков за финансовые нарушения.

Последним клубом в карьере Поттера был «Челси», где он работал с сентября 2022 по апрель 2023 года.

5 комментариев
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Непонятно чего ждёт Поттер. Предложения от топов не будет, а в Лестере благодаря Мареске хороший базис для построения позиционного футбола
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Ответ <Inter>
Аякс как бы давно назначил бывшего тренера Ниццы. Поттер почему-то думает, что достоит большого проекта, но никаких реальных предложений у него нет
Ого. Пропустил новость про "Аякс". Спасибо.
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Ответ Уолтер Собчак
Поттера вроде бы "Аякс" и "МЮ" рассматривали. Манкунианцы в итоге оставляют тен Хага, а вот с амстердамцами не понятно. Возможно, стоит подождать.
Аякс уже назначил тренера
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