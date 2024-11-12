«Рома» рассматривала тен Хага, Поттера и Терзича, но их назначение маловероятно. Контактов с Лэмпардом нет

«Рома» рассматривает несколько кандидатур на позицию главного тренера.

Римляне ранее отправили Ивана Юрича в отставку. Команда находится на 12-й позиции в таблице Серии А.

Руководство «Ромы» рассматривало Эрика тен Хага , Грэма Поттера и Эдина Терзича как кандидатов на роль главного тренера, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Однако на данный момент маловероятно, что в итальянский клуб назначат одного из них.

Также римляне не контактируют с Фрэнком Лэмпардом , который ранее назывался одним из претендентов на должность тренера «Ромы».