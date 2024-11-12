«Рома» рассматривала тен Хага, Поттера и Терзича, но их назначение маловероятно. Контактов с Лэмпардом нет
«Рома» рассматривает несколько кандидатур на позицию главного тренера.
Римляне ранее отправили Ивана Юрича в отставку. Команда находится на 12-й позиции в таблице Серии А.
Руководство «Ромы» рассматривало Эрика тен Хага, Грэма Поттера и Эдина Терзича как кандидатов на роль главного тренера, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Однако на данный момент маловероятно, что в итальянский клуб назначат одного из них.
Также римляне не контактируют с Фрэнком Лэмпардом, который ранее назывался одним из претендентов на должность тренера «Ромы».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: La Gazzetta dello Sport
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