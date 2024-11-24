Слот о «Реале» и «Ман Сити»: «Они доминируют в футболе несколько лет. «Ливерпуль» ждут важные матчи»
Арне Слот поделился ожиданиями от матчей с «Реалом» и «Манчестер Сити».
С мадридцами «Ливерпуль» сыграет в Лиге чемпионов 27 ноября, а с «горожанами» – в АПЛ 1 декабря.
«Эти две команды доминируют в футболе на протяжении последних нескольких лет.
Нас ждут два важных матча, поэтому нам нужно было победить сегодня [«Саутгемптон»], и это меня порадовало», – сказал главный тренер «красных» в эфире Sky Sports.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
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