Слот о «Реале» и «Ман Сити»: «Они доминируют в футболе несколько лет. «Ливерпуль» ждут важные матчи»

Арне Слот поделился ожиданиями от матчей с «Реалом» и «Манчестер Сити».

С мадридцами «Ливерпуль » сыграет в Лиге чемпионов 27 ноября, а с «горожанами» – в АПЛ 1 декабря.

«Эти две команды доминируют в футболе на протяжении последних нескольких лет.

Нас ждут два важных матча, поэтому нам нужно было победить сегодня [«Саутгемптон »], и это меня порадовало», – сказал главный тренер «красных» в эфире Sky Sports.