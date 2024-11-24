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«Ливерпуль» выиграет АПЛ с вероятностью 69,5%. Шансы «Ман Сити» – 23,3% (Opta)

У «Ливерпуля» лучшие шансы выиграть АПЛ.

Команда Арне Слота опережает «Манчестер Сити», идущий вторым, на 8 очков после 12 туров.

Суперкомпьютер Opta Sports подсчитал, что «красные» станут чемпионами Англии с вероятностью 69,5%. Шансы «горожан» – 23,3%, «Арсенала» – 6,5%, «Челси» – 0,6%.

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» встретятся 1 декабря.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Analyst
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