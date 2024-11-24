Слот повторил рекорд Анчелотти и Хиддинка, одержав первые 10 побед в АПЛ за 12 матчей
Никто из тренеров не одержал первые 10 побед в АПЛ быстрее Арне Слота.
Сегодня «Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» (3:2) в 12-м туре АПЛ.
Тренер мерсисайдцев выиграл первые 10 матчей в Премьер-лиге за 12 туров. Слот повторил рекорд бывших тренеров «Челси» Карло Анчелотти и Гуса Хиддинка по этому показателю.
«Ливерпуль» оторвался от «Ман Сити» на 8 очков после 12 туров АПЛ. Они встретятся 1 декабря
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Opta
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости