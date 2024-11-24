Зарема о «Динамо»: «Пока играют с медиакомандами, даже о месте в тройке можно забыть. Розовые свитерочки, артисты, хоккеисты, фигуристы – сейчас это «Динамолэнд»
Зарема Салихова высказалась о «Динамо» после ничьей с «Факелом» (1:1).
«Пока «Динамо» играет с медиакомандами, даже о месте в тройке можно забыть. Розовые свитерочки, артисты, хоккеисты, фигуристы – это все про медиаактивность, которая подменила спортивную составляющую профессионального клуба.
Последний раз «Динамо» качественно играло еще при Шварце, а сейчас это «Динамолэнд», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
18 ноября, во время паузы на игры сборных, «Динамо» провело товарищеский матч против клуба Медиалиги «Амкал». В составе бело-голубых сыграли актер Павел Деревянко и фигуристка Евгения Медведева, команда Марцела Лички уступила 2:3.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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