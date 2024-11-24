Марцел Личка: «Все говорят, что «Динамо» настроено на чемпионство. Мы хотим быть в тройке, стараемся продолжать нашу работу»

Марцел Личка хочет, чтобы «Динамо» вошло в тройку Мир РПЛ.

Об этом тренер «Динамо » рассказал после ничьей с «Факелом» (1:1).

– Вы сыграли вничью, «Зенит» победил и сформировал с «Краснодаром» двойку лидеров. Какие цели и перспективы у «Динамо» с точки зрения таблицы? Настроены на чемпионство?

– Все говорят, что мы настроены на чемпионство. Мы стараемся продолжать нашу работу, хотим быть в тройке.

Всегда стараемся забраться выше, но сегодня сыграли вничью. Любая команда, которая будет приезжать в Воронеж – «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Оренбург», – будет испытывать сложности.

Мы можем быть расстроены результатом, но я сказал в раздевалке, что не могу упрекнуть их в отсутствии желания. Ребята старались, две команды искали победу, – сказал Личка .