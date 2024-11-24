Григорян о «Динамо» после 1:1 с «Факелом»: «У них все защитники левые – левые, правые – вовсе не правые, все отбирающие – на поле отдыхающие. Безобразно сыграли»

Александр Григорян раскритиковал игру «Динамо» в матче с «Факелом» (1:1).

«У «Динамо » все защитники левые – левые, все защитники правые – вовсе не правые, все отбирающие – на поле отдыхающие. Если «Динамо», уступая по игре, не всегда проигрывает по счету, то в матче с «Факелом» справедливость восторжествовала. Безобразно сыграло «Динамо».

Мы можем говорить о неоптимальном составе, это так. Но концептуально способность всех игроков «Динамо», за редким исключением вроде Лаксальта, отбирать мячи, действовать индивидуально, в группе, командно – одна из самых низких в РПЛ . А против такого «Факела », который провел один из лучших матчей вообще в сезоне, рассчитывать было не на что.

«Динамо» целенаправленно отказалось от прессинга по команде Марцела Лички ? Во‑первых, где ты у «Динамо» видел прессинг? Даже в лучших матчах «Динамо» его ситуативно применяет. Сегодня я увидел прежде всего нацеленность Лички на кубковый матч. Исходя из того, каким составом он вышел на матч с «Факелом», я понимаю, что он хочет взять реванш у «Локомотива» в кубковой встрече», – сказал бывший главный тренер «Кубани».