«У «Динамо» не было опасных моментов, кроме одного удара головой, – справедливость существует. Мы обязаны были выигрывать». Квеквескири о голе «Факела» на 99-й
Ираклий Квеквескири считает, что «Факел» должен был обыгрывать «Динамо».
Команды сыграли вничью в 16-м туре Мир РПЛ (1:1). Николай Гиоргобиани забил на 99-й минуте.
«У «Динамо», кроме одного удара головой, не было опасных моментов. Мы пропустили глупый гол. Почти всю игру сидели на их воротах.
Все‑таки справедливость существует. Мы не заслуживали поражения. Мы были единым целым. Мы обязаны были выигрывать», – заявил полузащитник «Факела».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
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