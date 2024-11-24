У «Динамо» одна победа в 4 последних матчах. Клуб идет пятым и отстает от «Зенита» на 8 очков
«Динамо» завершило 16-й тур Мир РПЛ на пятом месте.
Сегодня команда Марцела Лички упустила победу над «Факелом» на выезде (1:1), пропустив на 99-й минуте.
Москвичи выиграли один из 4 последних матчей во всех турнирах: игру с «Пари НН» (3:1). Также была ничья с «Ростовом» в РПЛ (1:1) и поражение от «Локомотива» в Фонбет Кубке России (1:2).
«Динамо» занимает пятое место в таблице с 31 очком. Его опережают «Зенит» (39 очков), «Краснодар» (38), «Локомотив» (34) и «Спартак», набравший столько же баллов.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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