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У «Динамо» одна победа в 4 последних матчах. Клуб идет пятым и отстает от «Зенита» на 8 очков

«Динамо» завершило 16-й тур Мир РПЛ на пятом месте.

Сегодня команда Марцела Лички упустила победу над «Факелом» на выезде (1:1), пропустив на 99-й минуте.

Москвичи выиграли один из 4 последних матчей во всех турнирах: игру с «Пари НН» (3:1). Также была ничья с «Ростовом» в РПЛ (1:1) и поражение от «Локомотива» в Фонбет Кубке России (1:2).

«Динамо» занимает пятое место в таблице с 31 очком. Его опережают «Зенит» (39 очков), «Краснодар» (38), «Локомотив» (34) и «Спартак», набравший столько же баллов.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoМарцел Личка
logoФакел
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