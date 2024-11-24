У «Ливерпуля» 13 побед и ничья с середины сентября. Дальше – «Реал» и «Ман Сити»
Серия «Ливерпуля» без поражений достигла 14 матчей.
Команда Арне Слота одолела «Саутгемптон» (3:2) в 12-м туре АПЛ.
Единственное поражение мерсисайдцев в этом сезоне датировано 14 сентября. В последующих матчах во всех турнирах они одержали 13 побед и один раз сыграли вничью.
27 ноября «красные» встретятся с «Реалом» в Лиге чемпионов, а 1 декабря сыграют в чемпионате Англии с «Манчестер Сити».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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