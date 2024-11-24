У «Ливерпуля» 13 побед и ничья с середины сентября. Дальше – «Реал» и «Ман Сити»

Серия «Ливерпуля» без поражений достигла 14 матчей.

Команда Арне Слота одолела «Саутгемптон » (3:2) в 12-м туре АПЛ .

Единственное поражение мерсисайдцев в этом сезоне датировано 14 сентября. В последующих матчах во всех турнирах они одержали 13 побед и один раз сыграли вничью.

27 ноября «красные» встретятся с «Реалом » в Лиге чемпионов, а 1 декабря сыграют в чемпионате Англии с «Манчестер Сити ».