Валерий Газзаев: «Спартаку» не хватает постоянства. 18 тренеров за 20 лет, о какой стабильности речь? Для чемпионства девять позиций должны быть постоянными»
Валерий Газзаев считает, что «Спартаку» для чемпионства нужна стабильность.
«Спартаку» очень не хватает стабильности. Клуб постоянно меняет тренеров и направление развития команды. За последние 20 лет «Спартаком» руководило 18 тренеров. О какой стабильности может идти речь в такой ситуации? «Спартаку» не хватает постоянства как в руководстве, так и в составе.
Чтобы команда стала чемпионом, девять позиций должны быть постоянными. Это и называется стабильность. А когда у вас постоянно меняется состав и тактика, то вы не сможете стабилизировать турнирную ситуацию. Посмотрите, «Спартак» может выиграть, а потом проиграть, и так несколько раз. У «Спартака» нет ощущения серии», – сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России.
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Metaratings
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