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  • Пименов о дерби: «Спартак» проехался катком по «Локомотиву» в 1-м тайме. Первый гол сломал всю игру – ключевая ошибка Лантратова. После такого меняется структура матча»
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Пименов о дерби: «Спартак» проехался катком по «Локомотиву» в 1-м тайме. Первый гол сломал всю игру – ключевая ошибка Лантратова. После такого меняется структура матча»

Руслан Пименов критически оценил игру «Локомотива» в матче со «Спартаком».

Железнодорожники уступили красно-белым (2:5) в 16-м туре Мир РПЛ.

Первый гол «Спартака» был забит после ошибки вратаря «Локомотива» Ильи Лантратова. На 10-й минуте матча защитник железнодорожников Сесар Монтес выкатил мяч голкиперу своей команды. Лантратов пытался сделать вынос, но его накрыл форвард соперника Манфред Угальде. Мяч отскочил в ворота от ноги костариканца. 

«Спартак» проехался катком по «Локомотиву» в первом тайме. «Локомотив» не был похож на себя, и первый гол сломал всю игру.

Ключевая ошибка Лантратова – нельзя делать такие ошибки в таких матчах. Даже в простые моменты просто выноси на нападающего, там все играют один в один. Любая ошибка может быть ключевой, и она как раз все перевернула. После такого меняется структура игры», – сказал бывший нападающий «Локомотива».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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