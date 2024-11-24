«Дженоа» в первом матче при Виейра сыграл вничью с «Кальяри» – 2:2. Команда вела в счете до 88-й минуты и пропустила с пенальти

«Дженоа» не смог удержать победу в первом матче под руководством Патрика Виейра.

В матче 13-го тура Серии А команда из Генуи сыграла вничью с «Кальяри» (2:2). «Дженоа » вел в счете до 88-й минуты, после чего «Кальяри » сравнял счет с пенальти.

Виейра возглавил «Дженоа» 20 ноября, сменив Альберто Джилардино. Сегодняшний матч стал для француза дебютным в качестве главного тренера команды.

После 13 туров генуэзцы занимают 16-е место в Серии А, набрав 11 очков.