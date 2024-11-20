Виейра – новый тренер Балотелли. Разругались в «Ницце», теперь полыхнет в «Дженоа»?

От уважения до желания швырнуть в стену.

Патрик Виейра подхватил «Дженоа» на 17-м месте – и попробует удержать в Серии А команду, которая идет прямо над зоной вылета.

Интрига уже есть – отношения нового тренера с Марио Балотелли. Они уже пересекались – и отношения далеки от идеальных.

Балотелли называл Виейра наставником – так было в «Интере» и «Ман Сити»

Когда Марио начинал в «Интере» у Роберто Манчини, Виейра уже прошел пик после «Арсенала» и «Ювентуса», но все еще был одним из лидеров команды. Против «Аталанты» в апреле 2008-го Балотелли и забил первый гол, и отдал первый ассист – как раз на Патрика. Марио даже называл француза наставником и «отцовской фигурой».

Потом они в течение полугода перебрались в «Манчестер Сити» – вслед за Манчини. И там Виейра нахваливал молодого одноклубника:

«Марио очень талантливый. Думаю, даже самый одаренный в этом поколении. Но он пока не раскрыл весь потенциал. Я вижу, что он изменился после «Интера» – стал лучше. Балотелли понимает состав и культуру Премьер-лиги, много работает на команду, хотя раньше этого не делал – таковы требования к нападающим в Англии. Он учится».

Но идиллия царила, только пока Балотелли и Виейра были одноклубниками.

«Хотел бы швырнуть его в стену, но не могу». Виейра и Балотелли разругались в «Ницце»

В начале декабря 2018-го Балотелли возмутился заменой в матче с «Генгамом» (0:0): повздорил с тренером и швырнул перчатки в скамейку запасных.

Виейра отреагировал жестко: «Мне очень трудно работать с Балотелли. Хотел бы ответить, швырнуть его в стену или повесить за воротник на вешалку. Но не могу так сделать, потому что я больше не игрок. Я должен думать дважды, прежде чем что-то комментировать. Любое мое слово может повлиять негативно, и я рискую потерять хорошего игрока. Не хочу говорить то, о чем буду сожалеть. Стараюсь быть конструктивным в критике».

Обошлось без дальнейших санкций: в следующем матче Балотелли снова вышел в старте, но не забил и ушел во втором тайме.

«Я позволю Балотелли отправиться в отпуск немного раньше, – говорил Виейра. – У него по-прежнему действует контракт, так что это еще не конец его пребывания здесь, но ситуация непростая как для него, так и для нас с клубом. С Марио было непросто сразу. После несостоявшегося перехода он хотел показать себя, но мы быстро поняли, что это будет нелегко. Я уважаю его контракт, но нам нужно найти решение. Президент и совет директоров обсудят сложившуюся ситуацию с его агентом».

Через месяц Балотелли расторг контракт с «Ниццей» и подписался с «Марселем».

«Он не приспособлен для комадных видов спорта». Так Виейра мочил Бало через прессу

После расставания конфликт не иссяк – Виейра много говорил о Балотелли в медиа.

Март 2019-го. Марио объяснил, что ушел из «Ниццы» из-за проблем с тренером: «Я давно знаю Виейра как человека, мы играли вместе. И как человек он мне нравится. Но наши отношения в формате игрока и тренера были не очень хорошими. Если бы не проблемы с ним, я бы никогда не покинул «Ниццу».

Апрель 2019-го. Ответ Виейра в эфире Canal+: «Думал, он будет вести себя как лидер, пример для молодых. Он не был способен на это. Большой ошибкой для меня и для него было думать, что сработаемся, раз играли вместе. Ему было трудно следовать инструкциям. Его уход стал лучшим решением для всех».

Ноябрь 2019-го. Тут уже француз напомнил про проблемы Балотелли: «Марио не понимал, что футбол – это командная работа. Он очень талантлив, но меня разочаровало то, что не удалось извлечь из него максимум. У Марио еще есть время осознать, что на высоком уровне надо быть частью команды. Если он это поймет, то сможет стать лидером и снова забивать голы».

Январь 2020-го. Патрик объяснил суть проблем Балотелли в интервью Daily Mail: «Характер Марио не приспособлен для комадных видов спорта. А я пытался привить команде философию единства и трудовой этики, которая невозможна с таким человеком, как Марио. В конце концов, мы решили расстаться с ним».

Апрель 2022-го . Новый упрек от Виейра в сторону Балотелли: «Я играл с Марио несколько лет. Когда я был в «Интере», он был еще ребенком, потом мы пересеклись с ним в «Манчестер Сити». Он прекрасный парень – и я люблю его. Но тренировать его в «Ницце» было непросто: очень обидно видеть, как игрок разбазаривает такой талант. Тренер старается извлечь максимум из каждого, а с ним это было очень сложно. Обидно, что не удалось, но я всегда буду его любить».

Как Виейра и Марио оказались в «Дженоа»

🇫🇷 Балотелли ушел из «Ниццы» в январе 2019-го, а Патрик без него продержался чуть меньше года – в декабре 2020-го француза уволили после пяти поражений подряд. Следом были полтора сезона в «Кристал Пэлас» – и первый из них можно считать очень даже неплохим.

Прошлый год тренер провел в «Страсбуре» – молодая команда избежала вылета, но Виейра летом заменили на Лиама Росеньора, который сейчас ставит симпатичный футбол.

Кажется, тренерская карьера Патрика зашла в тупик. Теперь он попробует перезагрузиться в борьбе за выживание в Серии А.

🇮🇹 Балотелли эти четыре с половиной года провел как умеет – весело и скандально . Иногда даже вспоминал, что способен классно играть в футбол. «Марсель», «Брешия», «Монца», «Адана Демирспор», швейцарский «Сьон», снова «Адана». Повзрослел ли Марио?

Лучший ответ – вот эта история от тренера «Сьона»:

«Я сказал ему, что собираюсь назначить его капитаном, чтобы он мог проявить свой дух соперничества и взять на себя ответственность. Ему понравилось предложение, и он сказал, что на следующий день начнет работать в полную силу. Я с нетерпением ждал его на тренировке, но он не пришел, потому что проспал».

С лета Балотелли сидел без клуба, а незадолго до перехода в «Дженоа» заявил: «Обещаю: порву сраную Серию А, когда найду клуб».

Пара недель – и на руках у Марио контракт с «Дженоа» на 400-500 тысяч евро в год до налогов. Балотелли подписали экстренно: у клуба одновременно сломались почти все нападающие.

Прошло меньше месяца, и «Дженоа» возглавил Виейра – теперь от них с Балотелли зависит выживание генуэзского клуба.

Это, конечно, может закончиться вылетом. Зато скучно не будет!

Фото: East News /Christophe SAIDI/Imago Sport and News/East News; Gettyimages /Alex Livesey; Tano Pecoraro, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press