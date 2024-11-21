Президент «Дженоа» о прежних конфликтах Виейра и Балотелли: «Марио – умный человек, как и наш тренер. Они обнимутся передо мной и прекрасно поладят»

Альберто Дзангрильо высказался об отношениях Патрика Виейра и Марио Балотелли.

Французский специалист ранее стал главным тренером «Дженоа», за который выступает итальянский нападающий.

Тренер и футболист прежде работали вместе в «Ницце», и между ними были конфликты.

«Марио – умный человек, как и наш новый тренер. Они обнимутся передо мной. Уверен, что они прекрасно поладят», – сказал президент «Дженоа» Альберто Дзангрильо.

Виейра – новый тренер Балотелли. Разругались в «Ницце», теперь полыхнет в «Дженоа»?