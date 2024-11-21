Президент «Дженоа» о прежних конфликтах Виейра и Балотелли: «Марио – умный человек, как и наш тренер. Они обнимутся передо мной и прекрасно поладят»
Альберто Дзангрильо высказался об отношениях Патрика Виейра и Марио Балотелли.
Французский специалист ранее стал главным тренером «Дженоа», за который выступает итальянский нападающий.
Тренер и футболист прежде работали вместе в «Ницце», и между ними были конфликты.
«Марио – умный человек, как и наш новый тренер. Они обнимутся передо мной. Уверен, что они прекрасно поладят», – сказал президент «Дженоа» Альберто Дзангрильо.
Виейра – новый тренер Балотелли. Разругались в «Ницце», теперь полыхнет в «Дженоа»?
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Николо Скиры
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