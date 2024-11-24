Гурцкая о «Спартаке»: «Спортивные директора в последние годы показали, что не сильнее русских. Амарал ничем себя не проявил, иностранец приходит, получает гигантскую зарплату и отсутствие задач»

Тимур Гурцкая оценил работу спортивных директоров «Спартака» в последние годы.

«В России есть много кандидатов на пост спортивного директора «Спартака », которые могут привезти футболистов сильнее тех, кто есть, сделать качественнее и без подъема цены. Ничем себя Амарал не проявил. Ничем спортивные директора в «Спартаке» в последние годы не показали, что сильнее русских.

Амарал ввел мифический потолок зарплат, который его делать никто не просил, но вообще не говорилось о турнирной составляющей. Когда кто-то выступает и говорит о задаче «идти от матча к матчу» – это дешевый пошиб. Так могут сказать «Факел» и «Оренбург», но когда так мыслит «Спартак», то не с чего и не с кого спросить в конце года.

Фактически никаких задач нет, кроме «мы что-то строим, у нас строительство системы». Амарал ушел, сейчас придет кто-то новый, он скажет – подождите, все, что до меня, было плохо, мне надо 2 года на строительство. Но никто не скажет – я буду отвечать за результат, буду бороться только за первое место.

Иностранец приходит и получает гигантскую зарплату и отсутствие задач. Амарал, который пришел, и Амарал через 3 месяца работы, на большой зарплате – разные люди. Он стал тихо, аккуратно работать, чтобы подольше продержаться. Но в футболе ты так не спрячешься, должен сам выходить и отвечать за результат.

Амарал свою работу в летнее окно оценил на 7 из 10, но я бы говорил о двойке и повышении до уровня 5 за Барко. А все остальное показал результат – собранная им команда идет на пятом месте», – сказал футбольный агент.