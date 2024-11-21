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FIFPro заказала исследование о нарушениях требований по охране труда в футболе. Отчет будет представлен как доказательство в жалобе на ФИФА относительно клубного ЧМ

В футболе не соблюдаются требования по охране труда и технике безопасности.

Соответствующий вывод следует из отчета, опубликованного Католическим университетом Левена (KU Leuven). В исследовании, подготовленном по заказу FIFPro (Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов – Спортс’‘), говорится, что сектор профессионального футбола не выполняет свои обязанности по применению требуемых стандартов безопасности и, как следствие, нарушает существующие правовые рамки на европейском и мировом уровне.

Сообщается, что независимый отчет KU Leuven будет представлен в качестве доказательства в совместной жалобе FIFPro, Ассоциации европейских клубов и Ла Лиги в Европейскую комиссию против ФИФА в связи с ее действиями по навязыванию международного календаря матчей, включая решения, касающиеся клубного чемпионата мира 2025 года.

Исследование также послужит доказательной базой в отдельном судебном иске против ФИФА, который был подан Ассоциацией профессиональных футболистов Англии (PFA), Национальным союзом профессиональных футболистов (UNFP) и Итальянской ассоциацией профессиональных футболистов (AIC) при поддержке FIFPro Europe в Брюссельский коммерческий суд.

В отчете KU Leuven, подготовленном по заказу FIFPro, излагаются пять всеобъемлющих принципов, которые должны применяться в профессиональном футболе:

1. Соблюдение правовых рамок и стандартов охраны труда

Стандарты охраны труда и техники безопасности Европейского союза и Международной организации труда (МОТ) являются основополагающими правами работников и полностью применяются независимо от количества работников и дохода. Кроме того, при соблюдении этих стандартов, отрасль должна учитывать особые уязвимые группы, такие как молодые игроки.

2. Ориентированные на работников стандарты охраны здоровья и безопасности

Корректировки стандартов охраны здоровья и безопасности могут учитывать специфику отрасли, однако основные меры защиты работников остаются непреложными. Правила охраны здоровья и безопасности охватывают как физическое, так и психическое благополучие работников.

FIFPro подчеркивает, что накопление экстремальных требований, таких как количество матчей, международные поездки, ночные переезды, нарушение сна, а также обширные требования во время турниров, не принимаются во внимание при разработке расписаний и форматов футбольных соревнований.

3. Выявление рисков – комплексная стратегия управления рисками

Точная оценка риска должна иметь многогранный подход, чтобы учитывать все соответствующие требования к работе профессиональных игроков. Это также включает внешнюю рабочую среду, в том числе поездки, календарь матчей и единовременные турниры.

FIFPro подчеркивает, что ни один руководящий орган, выполняющий функции организатора и регулятора соревнований, не проводил оценку рисков, анализируя ожидаемые изменения в форматах соревнований и влияние на требования и рабочие реалии игроков.

4. Ответственность работодателя и отрасли – коллективные действия и организационная подотчетность

Всесторонняя защита игроков предполагает приверженность со стороны руководящих органов для обеспечения соответствия требованиям охраны труда.

FIFPro подчеркивает, что руководящие органы не продемонстрировали приверженности в определении комплексных стандартов охраны труда и техники безопасности для удовлетворения потребностей игроков в среде с высоким риском.

5. Участие работников в согласовании политики охраны труда

Активное участие работников должно распространяться на процессы принятия решений относительно календаря матчей, расписания соревнований и стандартов безопасности.

FIFPro подтверждает, что участие заинтересованной стороны ни разу не наблюдалось в каких-либо значимых обсуждениях и процессах принятия решений по календарю матчей, расписанию соревнований и требуемым стандартам безопасности.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт FIFPro
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