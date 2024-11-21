FIFPro заказала исследование о нарушениях требований по охране труда в футболе. Отчет будет представлен как доказательство в жалобе на ФИФА относительно клубного ЧМ
Соответствующий вывод следует из отчета, опубликованного Католическим университетом Левена (KU Leuven). В исследовании, подготовленном по заказу FIFPro (Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов – Спортс’‘), говорится, что сектор профессионального футбола не выполняет свои обязанности по применению требуемых стандартов безопасности и, как следствие, нарушает существующие правовые рамки на европейском и мировом уровне.
Сообщается, что независимый отчет KU Leuven будет представлен в качестве доказательства в совместной жалобе FIFPro, Ассоциации европейских клубов и Ла Лиги в Европейскую комиссию против ФИФА в связи с ее действиями по навязыванию международного календаря матчей, включая решения, касающиеся клубного чемпионата мира 2025 года.
Исследование также послужит доказательной базой в отдельном судебном иске против ФИФА, который был подан Ассоциацией профессиональных футболистов Англии (PFA), Национальным союзом профессиональных футболистов (UNFP) и Итальянской ассоциацией профессиональных футболистов (AIC) при поддержке FIFPro Europe в Брюссельский коммерческий суд.
В отчете KU Leuven, подготовленном по заказу FIFPro, излагаются пять всеобъемлющих принципов, которые должны применяться в профессиональном футболе:
1. Соблюдение правовых рамок и стандартов охраны труда
Стандарты охраны труда и техники безопасности Европейского союза и Международной организации труда (МОТ) являются основополагающими правами работников и полностью применяются независимо от количества работников и дохода. Кроме того, при соблюдении этих стандартов, отрасль должна учитывать особые уязвимые группы, такие как молодые игроки.
2. Ориентированные на работников стандарты охраны здоровья и безопасности
Корректировки стандартов охраны здоровья и безопасности могут учитывать специфику отрасли, однако основные меры защиты работников остаются непреложными. Правила охраны здоровья и безопасности охватывают как физическое, так и психическое благополучие работников.
FIFPro подчеркивает, что накопление экстремальных требований, таких как количество матчей, международные поездки, ночные переезды, нарушение сна, а также обширные требования во время турниров, не принимаются во внимание при разработке расписаний и форматов футбольных соревнований.
3. Выявление рисков – комплексная стратегия управления рисками
Точная оценка риска должна иметь многогранный подход, чтобы учитывать все соответствующие требования к работе профессиональных игроков. Это также включает внешнюю рабочую среду, в том числе поездки, календарь матчей и единовременные турниры.
FIFPro подчеркивает, что ни один руководящий орган, выполняющий функции организатора и регулятора соревнований, не проводил оценку рисков, анализируя ожидаемые изменения в форматах соревнований и влияние на требования и рабочие реалии игроков.
4. Ответственность работодателя и отрасли – коллективные действия и организационная подотчетность
Всесторонняя защита игроков предполагает приверженность со стороны руководящих органов для обеспечения соответствия требованиям охраны труда.
FIFPro подчеркивает, что руководящие органы не продемонстрировали приверженности в определении комплексных стандартов охраны труда и техники безопасности для удовлетворения потребностей игроков в среде с высоким риском.
5. Участие работников в согласовании политики охраны труда
Активное участие работников должно распространяться на процессы принятия решений относительно календаря матчей, расписания соревнований и стандартов безопасности.
FIFPro подтверждает, что участие заинтересованной стороны ни разу не наблюдалось в каких-либо значимых обсуждениях и процессах принятия решений по календарю матчей, расписанию соревнований и требуемым стандартам безопасности.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий