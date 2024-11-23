«Ман Сити» и Родри показали «Золотой мяч» на «Этихаде» перед игрой с «Тоттенхэмом». Это первый домашний матч «горожан» после награждения хавбека
«Манчестер Сити» позволил болельщикам поздравить Родри с «Золотым мячом».
Испанский полузащитник, восстанавливающийся от травмы, был награжден France Football 28 октября. Сегодня «горожане» впервые за это время играют на своем стадионе – с «Тоттенхэмом» в 12-м туре АПЛ.
Перед началом матча Родри вышел в центр поля, где был установлен его приз, и поблагодарил фанатов за поддержку.
Фото: x.com/ManCity
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Ман Сити»
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