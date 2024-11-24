У «Барселоны» первая ничья с марта – с «Сельтой». Серия длилась 31 матч
«Барселона» впервые за 8 месяцев сыграла вничью.
Команда Ханси Флика упустила победу над «Сельтой» в 14-м туре Ла Лиги (2:2), пропустив на 84-й и 86-й минутах.
Последняя ничья у каталонцев была 3 марта в матче с «Атлетиком» на выезде (0:0) в Ла Лиге.
После этого последовала серия из 31 матча, которые заканчивались либо победами, либо поражениями «Барселоны».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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