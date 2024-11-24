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  • Флик о двух голах «Сельты» в концовке: «Барселона» играла плохо не только последние 10 минут. Мы много ошибались, не хватало уверенности»
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Флик о двух голах «Сельты» в концовке: «Барселона» играла плохо не только последние 10 минут. Мы много ошибались, не хватало уверенности»

Ханс-Дитер Флик недоволен выступлением «Барселоны» в матче с «Сельтой» (2:2).

«Блауграна» вела 2:0 до 82-й минуты, после чего хавбек Марк Касадо получил красную карточку, а команда из Виго забила два гола.

«Мы играли плохо не только последние 10 минут. Мы провели сегодня плохой матч.

Невозможно заменить футболиста, только что получившего желтую.

Сегодня мы много ошибались, не хватало уверенности при игре с мячом.

Менталитет Гави идет на пользу команде. Наша цель – сделать так, чтобы он смог проводить на поле всю игру, но идти в эту сторону нужно шаг за шагом», – сказал главный тренер «Барселоны».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
logoБарселона
logoМарк Касадо
logoЛа Лига
logoСельта
logoХанс-Дитер Флик
logoГави
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