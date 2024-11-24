Флик о двух голах «Сельты» в концовке: «Барселона» играла плохо не только последние 10 минут. Мы много ошибались, не хватало уверенности»

Ханс-Дитер Флик недоволен выступлением «Барселоны» в матче с «Сельтой» (2:2).

«Блауграна» вела 2:0 до 82-й минуты, после чего хавбек Марк Касадо получил красную карточку, а команда из Виго забила два гола.

«Мы играли плохо не только последние 10 минут. Мы провели сегодня плохой матч.

Невозможно заменить футболиста, только что получившего желтую .

Сегодня мы много ошибались, не хватало уверенности при игре с мячом.

Менталитет Гави идет на пользу команде. Наша цель – сделать так, чтобы он смог проводить на поле всю игру, но идти в эту сторону нужно шаг за шагом», – сказал главный тренер «Барселоны».