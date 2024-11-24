Две глупости «Барсы» – и упустили 2:0 с «Сельтой» после 82-й. Кто виноват и почему так плохо без Ямаля?

Отрыв от «Реала» тает.

«Барселона» снова потеряла очки: вдруг 2:2 с «Сельтой», хотя до 82-й минуты спокойно вели и виртуально наращивали отрыв от «Реала».

Все сломали удаление Марка Касадо и нелепый привоз Жюля Кунде.

«Барса» спокойно вела 2:0. Аспас бунтовал из-за судьи

Повели на 15-й минуте: заброс Жюля Кунде на Рафинью, бразилец опередил защитника Оскара Мингесу и прошел в штрафную. Обработал мяч, замахом убрал догонявшего Мингесу, точно пробил в дальний угол.

Через 20 минут «Барса» вроде бы удвоила, но гол Роберта Левандовского отменили из офсайда. А перед перерывом обстановка накалилась: защитник Жерар Мартин влетел в Яго Аспаса и снес капитана «Сельты», он потребовал вторую желтую за грубый фол. Главный арбитр Сесар Сото Градо проигнорировал.

Аспас не остановился и начал заводить «Балаидос», бесился на бровке и предлагал уйти с поля. Ему дали желтую.

Во втором тайме чаще атаковала «Сельта», но «Барса» забила второй: пас шведой Рафиньи прямо на Левандовского, поляк неудачно принял мяч – повезло, что защитник «Сельты» вынес прямо в него и подыграл. Роберт просто занес в ворота.

«Барса» все потеряла за две минуты: удаление Касадо и привоз Кунде

Думали: все, команда Ханси Флика снова выиграет. Но нет, «Сельта» вернулась за две минуты.

«Барсу» подвел опорник Марк Касадо: получил две желтые за пять минут, причем второй фол совсем необязательный: просто дернул за плечо Илаиша Мориба в нескольких метрах от мяча. Мог избежать стыка.

Уже через пару минут забила «Сельта», но гол Альфона Гонсалеса отменили – мяч ушел во время атаки. Однако Альфона это не остановило: на 83-й минуте воспользовался нелепым привозом Жюля Кунде, защитник подарил.

Ничего не предвещало, но растерялся прямо перед своей штрафной. И «Сельта» воспользовалась.

Хозяева завелись и сравняли через пару минут, когда полузащитник Уго Альварес принял мяч внутри штрафной «Барсы», финтом уложил защитника и пробил точно в угол. «Сельта» могла забить и третий мяч – чуть-чуть не повезло Борхе Иглесиасу, почти закрутил пяткой.

2:0 ⏭️ 2:2 за две минуты – так «Барса» снова потеряла очки!

Трудности с «Сельтой» и потери без Ямаля – классика. Что у «Барсы» не работает?

«Барселона» ужасно играет с «Сельтой». За 10 матчей лишь две победы, только раз сыграли на ноль. А еще отличительная черта противостояния – неожиданные камбэки.

Сезон-2023/24 : «Сельта» вела 2:0, «Барселона» забила трижды с 81-й по 89-ю.

Сезон-2021/22 : «Барселона» вела 3:0, «Сельта» забила трижды с 52-й по 90-ю.

Сезон-2020/21 : «Барселона» вела 1:0, «Сельта» забила дважды с 38-й по 89-ю.

Эта ничья выглядит как ремейк сезона-21/22. «Барселона» вела с комфортным счетом, но за пять минут умудрилась получить красную, пропустить отмененный гол, ошибиться в простейшем эпизоде и пропустить дважды.

Рационально не объяснить, как в простейшем эпизоде Жюль Кунде умудрился не обработать мяч и подарить его сопернику. Кажется, это уже не случайность, а закономерность. В этом сезоне у «Барселоны» три красных карточки. Первую получил Ферран Торрес с «Жироной», вторая у Эрика Гарсии ЛЧ против «Монако», третью Марк Касадо собрал сейчас двумя нарушениями на желтую.

Есть и еще одна закономерность: Ханси Флик не может победить в Ла Лиге без Ламина Ямаля в старте.

Испанец травмировался до международного перерыва и не успел восстановиться. «Барселона» продолжает скрывать реальную картину и только обещает, что он будет готов в течение недели. Хави Мигель, главный по травмам в «Барселоне», сообщает, что Ламин чувствует боль в правой лодыжке, и она никак не проходит. Хотя в клубе отмечают: если Ямаль играет с забинтованной ногой, почти не чувствует боли.

У «Барселоны» три матча без Ламина в основе:

❌ 2:4 от «Осасуны»

❌ 0:1 от «Сосьедада» без единого удара в створ

🤝 2:2 с «Сельтой» сейчас

Потеряли восемь очков конкретно в этих играх, все остальные в Ла Лиге выиграли. Если «Реал» выиграет оба матча (в воскресенье у «Леганеса» и отложенный у «Валенсии»), отрыв от «Барселоны» сократится до одного очка.

Пока Ханси Флик не может найти замену Ямалю. Против «Осасуны» выпустил Феррана Торреса справа на фланге, на «Сосьедад» доверился Фермину Лопесу, а с «Сельтой» вернул Рафинью на привычный фланг.

Прогресс есть, но этого недостаточно. Команда во всех трех матчах проиграла сопернику даже по xG и выглядела в атаке очень слабо.

Отрыв «Барсы» от «Реала» может растаять

У «Барсы» две подряд осечки: проиграла «Сосьедаду» и потеряла очки с «Сельтой». Отрыв от «Реала» становится все меньше.

Сейчас – семь очков, но у «Мадрида» два матча в запасе. Ближайший в воскресенье – с «Леганесом». «Атлетико» тоже рядом.

Потенциально «Барса» впереди всего на одно очко. Хотя и «Реал» ведь в кризисе, можно тоже ждать потери.

Дальше сыграют дома с «Брестом» в Лиге чемпионов, потом примут «Лас-Пальмас» в Ла Лиге. Это передышка перед серией из трех выездов: с «Мальоркой», «Бетисом» и «Дортмундом». Соперники сложные. Закроют год домашними матчи против «Леганеса» и «Атлетико».

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Фото: East News /MIGUEL RIOPA / AFP; Gettyimages /Juan Manuel Serrano Arce