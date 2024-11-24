  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барселона» потеряла очки в двух турах Ла Лиги подряд. «Реал» отстает на 7 баллов при двух играх в запасе
61

«Барселона» потеряла очки в двух турах Ла Лиги подряд. «Реал» отстает на 7 баллов при двух играх в запасе

«Барселона» два матча не может победить в Ла Лиге.

Команда Ханси Флика в 13-м туре потерпела поражение от «Реал Сосьедад» (0:1), а в 14-м разделила очки с «Сельтой» (2:2).

На данный момент у «блауграны» 34 очка. «Атлетико» отстает на 5 баллов. «Реал Мадрид» набрал 27, но у него две игры в запасе.

26 ноября «Барселона» встретится с «Брестом» в Лиге чемпионов, а 30-го – с «Лас-Пальмасом» в чемпионате Испании.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoБарселона
logoХанс-Дитер Флик
logoЛа Лига
logoАтлетико
logoРеал Мадрид
logoСельта
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барселона» после ошибки Кунде пропустила от «Сельты». Защитник не смог как следует сделать пас вратарю
4647 минут назад
«Барса» упустила победу над «Сельтой» (2:2), ведя 2:0. Каталонцы дважды пропустили после удаления Касадо на 82-й
58349 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» и «Сельта» сыграли 2:2, «Атлетико» победил «Алавес», «Жирона» разгромила «Эспаньол»
6649 минут назад
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Флик о двух голах «Сельты» в концовке: «Барселона» играла плохо не только последние 10 минут. Мы много ошибались, не хватало уверенности»
911 минут назад
«Реал» уволил бы Анчелотти в случае поражения от «Осасуны» 9 ноября. Его сменил бы Солари (Relevo)
1120 минут назад
«Барселона» после ошибки Кунде пропустила от «Сельты». Защитник не смог как следует сделать пас вратарю
4647 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» и «Сельта» сыграли 2:2, «Атлетико» победил «Алавес», «Жирона» разгромила «Эспаньол»
6649 минут назад
«Барса» упустила победу над «Сельтой» (2:2), ведя 2:0. Каталонцы дважды пропустили после удаления Касадо на 82-й
58349 минут назад
Экс-судья Итурральде про фол Мартина на Аспасе: «Явная 2-я желтая. Жерар безрассудно бросился в подкат, не коснувшись мяча»
3451 минуту назад
«Сельта» забила «Барселоне» дважды за четыре минуты после удаления Касадо и сравняла счет
3354 минуты назад
Кейн – лучший игрок «Тоттенхэма» в XXI веке по версии Goal. Бэйл – 3-й, Дембеле – 8-й, Модрич – 9-й
23сегодня, 21:37
Чемпионат Италии. «Милан» и «Ювентус» сыграли вничью, «Интер» забил 5 голов «Вероне», «Аталанта» победила «Парму»
69сегодня, 21:35
Левандовски забил 8 голов в 7 последних матчах за «Барселону». Поляк лидирует в списке бомбардиров Ла Лиги с 15 мячами
10сегодня, 21:25
Ко всем новостям
Последние новости
Гвардиола проиграл «Тоттенхэму» 9 матчей – это его антирекорд. В АПЛ «шпоры» набрали против Пепа 24 очка – больше всех
830 минут назад
У «Барселоны» первая ничья с марта – с «Сельтой». Серия длилась 31 матч
732 минуты назад
Копа Судамерикана. Финал. «Расинг» Авельянеда обыграл «Крузейро» и взял трофей
542 минуты назад
Чемпионат Франции. «Марсель» победил «Ланс», «Лион» и «Реймс» сыграли вничью
1249 минут назад
Гурцкая о «Спартаке»: «Спортивные директора в последние годы показали, что не сильнее русских. Амарал ничем себя не проявил, иностранец приходит, получает гигантскую зарплату и отсутствие задач»
558 минут назад
«Бавария» хочет продать Горетцку и направить деньги на трансфер Виртца. Леон интересен «МЮ» и другим клубам
4сегодня, 21:36
Радимов о Батракове в дерби: «Огромный объем работы, но КПД нулевой. «Спартак» здорово против него сыграл. Для следующих игр – как справляться с Алексеем»
7сегодня, 21:34
Анчелотти о молодежи: «Моя ответственность – выпускать лучший состав на каждый матч. У «Реала» нет цели давать ей игровое время»
7сегодня, 21:14
Уокер о пяти поражениях «Сити»: «Надеюсь, наше моджо вернется. Силы не исчезают просто так. Выиграем матч, вернем уверенность – и будем чувствовать себя как раньше»
5сегодня, 21:13
Галактионов о покере Угальде: «Индивидуальное мастерство предопределило многие моменты. «Локо» не справился с его сильными качествами»
10сегодня, 20:59