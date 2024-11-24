«Барселона» потеряла очки в двух турах Ла Лиги подряд. «Реал» отстает на 7 баллов при двух играх в запасе
«Барселона» два матча не может победить в Ла Лиге.
Команда Ханси Флика в 13-м туре потерпела поражение от «Реал Сосьедад» (0:1), а в 14-м разделила очки с «Сельтой» (2:2).
На данный момент у «блауграны» 34 очка. «Атлетико» отстает на 5 баллов. «Реал Мадрид» набрал 27, но у него две игры в запасе.
26 ноября «Барселона» встретится с «Брестом» в Лиге чемпионов, а 30-го – с «Лас-Пальмасом» в чемпионате Испании.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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