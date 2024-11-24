«Барселона» потеряла очки в двух турах Ла Лиги подряд. «Реал» отстает на 7 баллов при двух играх в запасе

«Барселона» два матча не может победить в Ла Лиге.

Команда Ханси Флика в 13-м туре потерпела поражение от «Реал Сосьедад» (0:1), а в 14-м разделила очки с «Сельтой» (2:2).

На данный момент у «блауграны» 34 очка. «Атлетико » отстает на 5 баллов. «Реал Мадрид » набрал 27, но у него две игры в запасе.

26 ноября «Барселона » встретится с «Брестом» в Лиге чемпионов, а 30-го – с «Лас-Пальмасом» в чемпионате Испании .